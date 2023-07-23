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    • Haberler
    • 23.07.2023 22:01
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    • 23.07.2023 22:01
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    Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 yıllık / 4 yıllık bölümler 2023! Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yıllık bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

    TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
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        Haberler Haberler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 yıllık / 4 yıllık bölümler 2023! Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları
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