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    • 23.07.2023 09:31
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    • 23.07.2023 09:31
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    Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2023! ATA AÖF taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri YKS başarı sıralaması!

    YKS sonuçlarıyla birlikte yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2023 YKS üniversite sıralaması...

    takvim.com.tr
    Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2023!

    YKS sonuçlarıyla birlikte yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2023 YKS üniversite sıralaması...

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

    2023 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekilde;

    TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    Adalet TYT 60/62 339,02 462.579

    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 331,34 516.440

    Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501

    Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 324,97 565.285

    Çocuk Gelişimi TYT 80/82 322,61 584.445

    Eczane Hizmetleri TYT 80/82 321,73 591.721

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482

    Dış Ticaret TYT 65/67 309,36 703.859

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65/67 307,31 724.139

    Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 301 789.940

    Pazarlama TYT 65/67 291,66 895.007

    İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 290,25 911.900

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 286,8 953.917

    Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800/2870 283,93 990.448

    Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200/1230 283,87 991.219

    Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200/1230 281,96 1.016.022

    Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800/820 279,42 1.049.878

    Yaşlı Bakımı TYT 80/82 277,95 1.069.952

    Emlak Yönetimi TYT 60/62 276,48 1.090.086

    İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300/308 275,03 1.110.328

    Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400/410 274,46 1.118.349

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600/615 274,09 1.123.661

    Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500/513 274,04 1.124.337

    Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600/615 273,96 1.125.563

    Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349

    İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 271,71 1.158.069

    Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450/462 271,44 1.162.075

    Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700/1743 270,2 1.180.223

    Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 900/923 269,58 1.189.432

    Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 268,64 1.203.678

    Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400/410 267,62 1.219.159

    Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200/205 266,95 1.229.366

    Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 263,76 1.278.781

    İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394

    Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 263,71 1.279.443

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450/1487 262,51 1.298.616

    Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 262,47 1.299.201

    Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400/1435 262,36 1.301.081

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000/1025 261,91 1.308.101

    Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500/513 261,12 1.321.132

    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650/667 261,01 1.322.904

    Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816

    Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500/513 258,28 1.367.950

    Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450/462 256,97 1.389.942

    Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100/1128 255,88 1.408.725

    Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700/5843 255,59 1.413.752

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400/3485 255,32 1.418.321

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550/2614 252,89 1.460.824

    İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500/14863 249,91 1.514.301

    Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900/1948 249,04 1.530.294

    Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000/1025 248,82 1.534.486

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700/1743 248,29 1.544.152

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        İşletme (İngilizce) EA 80/82 358,74 150.399

        İktisat (İngilizce) EA 90/93 340,21 209.416

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 333,7 234.300

        Sosyal Hizmet EA 65/67 325,8 268.032

        İşletme EA 160/164 321,3 288.977

        Sosyoloji EA 80/82 316,8 311.520

        Maliye EA 100/103 310,24 347.023

        İktisat EA 160/164 309,05 353.872

        Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85/88 296,13 436.186

        Turizm İşletmeciliği EA 50/52 293,72 453.049

        Felsefe EA 50/52 289,02 488.455

        Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500/513 283,5 532.534

        Hukuk EA 355/364 431,65 16.617

        Psikoloji EA 60/62 403,55 51.481

        Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 387,92 80.589

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 386 84.509

        Arkeoloji EA 60/62 277,31 586.020

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600/615 261,64 742.081

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400/410 254,69 820.952

        İşletme (Açıköğretim) EA 800/820 253,66 833.225

        Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600/1640 252,14 851.482

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900/923 251,36 860.857

        Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000/1025 248,22 899.735

        İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10/10 245,3 936.487

        İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 244,25 950.151

        İktisat (Açıköğretim) EA 400/410 244,11 951.911

        İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) EA 20/20 242,9 967.826

        Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000/1025 242,1 978.411

        Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600/615 241,73 983.311

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 241,02 992.653

        Maliye (Açıköğretim) EA 500/513 240,64 997.665

        Felsefe (Açıköğretim) EA 400/410 238,7 1.023.680

        Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500/513 236,6 1.052.628

        Maliye (KKTC Uyruklu) EA 3/3 234,71 1.078.721

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 230,99 1.130.832

        İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 229,46 1.152.533

        SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 441,94 63.826

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 436,98 68.328

        Eczacılık SAY 140/144 463,59 44.990

        Beslenme ve Diyetetik SAY 40/41 364,67 152.057

        Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 350,28 175.439

        Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 300,99 290.529

        SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 373,33 56.920

        Sinema ve Televizyon SÖZ 75/77 370,7 61.638

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80/82 361,56 80.485

        Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130/134 421,3 9.368

        Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,33 13.194

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 406,59 17.488

        Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 357,91 89.283

        İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80/82 352,14 104.676

        Tarih SÖZ 70/72 351,93 105.290

        Gazetecilik SÖZ 80/82 335,48 160.382

        Sanat Tarihi SÖZ 70/72 324,55 208.100

        Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 1200/1230 257,3 737.749

        Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 2800/2870 243,55 891.897

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 4800/4920 243,38 893.813

        Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2400/2460 245,43 870.365

            YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İngilizce Öğretmenliği DİL 120/123 442,6 11.074

            Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 396,3 25.104

            Turizm Rehberliği DİL 40/41 389,11 27.680

            Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 40/41 381,68 30.385

            Fransızca Öğretmenliği DİL 35/36 376,68 32.175

            Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 327,93 51.026

            İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) DİL 30/30 281,93 70.369
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            Haberler Haberler Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2023! ATA AÖF taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri YKS başarı sıralaması!
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