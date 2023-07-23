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    • Haberler
    • 23.07.2023 18:02
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    • 23.07.2023 18:02
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    Altınbaş Üniversitesi bölümleri 2023! Altınbaş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Altınbaş Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Altınbaş Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Altınbaş Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Altınbaş Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Altınbaş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (%25 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (Burslu)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Hukuk (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

    (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Takı Tasarımı (Burslu)

    (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)EA

    Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA

    Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

        ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY11/11494,0521.459

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)EA3/3486,52.182

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12476,8134.229

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59/59470,839.014

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (Burslu)SAY12/12457,8549.795

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY12/12456,3951.020

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY12/12452,6954.262

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%25 İndirimli)SAY68/68442,4863.308

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY36/36427,3877.414

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)SAY32/32416,0988.663

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA60/60411,8238.395

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15409,9195.299

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13/13407,7297.613

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ5/5404,6318.904

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA11/11385,4985.532

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY28/28382,75126.734

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY30/30377,67133.429

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA60/60377,04104.078

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15374,78137.463

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)EA20/20374,63109.590

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA5/5374,6109.650

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA6/6357,14154.983

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY15/15356,26165.222

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA6/6354,76161.912

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ10/10353,73100.370

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/5332,27210.523

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY17/17330,68213.886

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA15/15329,56251.495

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA15/15325,15271.027

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA15/15323,74277.477

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)EA15/15321,73286.900

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/3319,43239.991

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA15/15316,27314.216

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ30/30314,76259.498

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15313,98253.568

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA15/15313,7327.841

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2312,58333.872

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)EA15/15310,18347.358

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA59/59307,82360.970

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2306,25370.332

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA25/25305,58374.397

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/5305,45277.300

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2303,66386.287

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2302,52393.498

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2299,27414.839

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2298,37420.891

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2298,03423.234

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA34/34290,57476.388

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Takı Tasarımı (Burslu)EA10/10288,01496.199

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34/34280,99553.734

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ10/10280,64507.564

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT11/11342,92437.403

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT12/12334,89490.901

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT8/8330,82520.261

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT6/6326,15555.741

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)TYT8/8322,54585.044

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT8/8315,58645.631

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT10/10313,42665.565

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyometri (Burslu)TYT5/5313,29666.709

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT10/10311,76680.910

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT10/10309,85699.093

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT6/6306,72730.060

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT5/5301,75781.863

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli)TYT68/68282,291.011.789

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İndirimli)TYT59/59281,781.018.323

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli)TYT42/42271,151.166.214

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT58/58265,611.249.837

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT55/55262,531.298.323

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT10/10261,821.309.697

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli)TYT44/44259,61.346.065

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT48/48259,161.353.262

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT56/56257,711.377.431

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi (%25 İndirimli)TYT35/35252,081.475.221

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyometri (%50 İndirimli)TYT20/20250,411.505.351

        Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (%50 İndirimli)TYT34/34250,141.510.127
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        Haberler Haberler Altınbaş Üniversitesi bölümleri 2023! Altınbaş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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