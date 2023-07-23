Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.07.2023 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 15:09
    ABONE OL

    2023 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? İL İL sınavsız yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!

    LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından birçok soru hakkında araştırmalar başlandı. Peki, yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? 2023 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? İşte İL İL yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!

    takvim.com.tr
    2023 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri?

    Yerel yerleştirme ile lise öğrenimine hak kazanan öğrenciler ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilir. Yerel yerleştirmede belirli kriterler bulunmaktadır. Peki, 2023 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

    LGS PUANI OLMADAN, OKUL PUANI İLE ALAN LİSELER HANGİLERİ?

    Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

    Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

    YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

    Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.

        YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

        1-Öğrencilerin ikamet adresleri

        2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

        3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

        LGS YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

        Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar… Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır.

        Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        PKK’ya ağır darbe! Cehenneme hızlı paket
        Haberler Haberler 2023 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? İL İL sınavsız yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!
            loading
            SON DAKİKA