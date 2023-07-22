YKS Turizm ve Otelcilik Puanları 2023! 2 yıllık Gastronomi - Turizm İşletmeciliği bölümü taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları nasıl?

YKS sonuçları gündemiyle gözler üniversite taban puanlarına çevrildi. Tercih yapacak öğrenciler istedikleri bölümlerin taban puanlarını başarı sıralamasını sorguluyor. Öğrenciler hangi bölümü ve üniversiteyi tercih edeceğini araştırıyor. Popüler bölümlerden birisi olan Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları merak ediliyor. Peki, Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları nasıl? 2023 Turizm ve Otel İşletmeciliği kaç puan? İşte merak edilenler...
YKS TURİZM VE OTELCİLİK - GASTRONOMİ TABAN PUANLARI 2023!
Henüz 2023 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2023 taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz...
Geçen yılın puanları şöyle…
2022 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak...