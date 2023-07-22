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    • Haberler
    • 22.07.2023 11:01
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    • 22.07.2023 11:01
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    Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği
    (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
    (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
    Biyomühendislik
    (Kimya-Metalurji Fakültesi)
    Biyomühendislik (İngilizce)
    (Kimya-Metalurji Fakültesi)
    Çevre Mühendisliği
    (İnşaat Fakültesi)
    Elektrik Mühendisliği
    (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
    (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Makine Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
    (Makine Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizik


    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fotoğraf ve Video
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
    (Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)
    Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
    (Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Kimya-Metalurji Fakültesi)
    Harita Mühendisliği
    (İnşaat Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İletişim ve Tasarımı
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (İnşaat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
    (İnşaat Fakültesi)
    İstatistik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya


        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Kimya (İngilizce)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Kimya Mühendisliği
        (Kimya-Metalurji Fakültesi)
        Kimya Mühendisliği (İngilizce)
        (Kimya-Metalurji Fakültesi)
        Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
        (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
        Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
        (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
        Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
        (Mimarlık Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Makine Fakültesi)
        Matematik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Matematik Mühendisliği
        (Kimya-Metalurji Fakültesi)
        Matematik Mühendisliği (İngilizce)
        (Kimya-Metalurji Fakültesi)
        Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
        (Kimya-Metalurji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği
        (Makine Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
        (Makine Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
        (Makine Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Kimya-Metalurji Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
        (Kimya-Metalurji Fakültesi)
        Mimarlık


        (Mimarlık Fakültesi)
        Mimarlık (İngilizce)
        (Mimarlık Fakültesi)
        Moleküler Biyoloji ve Genetik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Sanat ve Kültür Yönetimi
        (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Mimarlık Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)

        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        İktisat (İngilizce) EA 50/52 422,69 24.514

        İşletme (İngilizce) EA 50/52 421,56 25.731

        İşletme EA 90/93 386,95 82.578

        Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 385,64 85.197

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 384,63 87.337

        İktisat EA 100/103 375 108.689

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80/82 364,9 133.761

        Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 316,82 311.440

        SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Bilgisayar Mühendisliği SAY 100/103 524,02 5.056

        Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 510,95 11.027

        Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 503,13 15.537

        Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110/113 497,21 19.381

        Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 496,82 19.614

        Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 494,72 20.973

        Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 488,62 25.266

        Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 483,5 29.075

        Matematik Mühendisliği SAY 100/103 482,21 30.017

        Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70/72 478,91 32.598

        Makine Mühendisliği SAY 210/216 476,34 34.612

        Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 471,42 38.518

        Elektrik Mühendisliği SAY 130/134 462,08 46.178

        Mimarlık (İngilizce) SAY 70/72 460,67 47.436

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 460,54 47.547

        Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,86 48.118

        Kimya Mühendisliği SAY 80/82 458,24 49.462

        Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80/82 456,77 50.704

        Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80/82 450,04 56.555

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100/103 443,09 62.737

        Mimarlık SAY 130/134 441,45 64.251

        Biyomühendislik (İngilizce) SAY 60/62 438,5 66.934

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 437,17 68.151

        İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 430,37 74.506

        Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 430,25 74.608

        Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 70/72 429,97 74.874

        Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 425,93 78.831

        Biyomühendislik SAY 70/72 425,82 78.936

        Kimya (İngilizce) SAY 50/52 420,76 83.970

        Matematik SAY 80/82 419,61 85.092

        İnşaat Mühendisliği SAY 130/134 409,18 96.062

        Gıda Mühendisliği SAY 70/72 406,62 98.859

        İstatistik SAY 80/82 406,24 99.244

        Kimya SAY 100/103 391,71 115.672

        Çevre Mühendisliği SAY 70/72 390,1 117.624

        Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 352,41 171.793

        Harita Mühendisliği SAY 90/93 348,9 177.870

        Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40/41 347,21 180.953

        Fizik SAY 80/82 343,06 188.673

        Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 332,95 209.019

            SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İletişim ve Tasarımı SÖZ 60/62 418,17 10.696

            Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 415,09 12.247

            Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 410,98 14.581

            Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,55 39.600

            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 375,59 53.074

            Fotoğraf ve Video SÖZ 40/41 374,47 55.005

            Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 60/62 363,78 75.530

            YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 457,2 8.075

            Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 433,34 13.437
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            Haberler Haberler Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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