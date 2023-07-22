YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Türk-Alman Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise Türk-Alman taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kültür ve İletişim Bilimleri
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Kültür ve İletişim Bilimleri
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
İşletme (Almanca) EA 40/41 454,23 7.535
Hukuk EA 110/113 441,25 11.620
İktisat (Almanca) EA 40/41 438,95 12.652
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 40/41 426,22 21.027
Sosyoloji EA 35/36 386,93 82.609
İşletme (Almanca) EA 10/10 374,39 110.136
Hukuk EA 30/30 369,13 122.814
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 10/10 331,24 244.483
İktisat (Almanca) EA 20/20 327,96 258.344
Sosyoloji EA 5/5 318,43 303.246