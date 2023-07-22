Özyeğin Üniversitesi bölümleri 2023! Özyeğin Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Özyeğin Üniversitesi’nce lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Özyeğin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Özyeğin Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.