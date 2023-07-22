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    • Haberler
    • 22.07.2023 10:01
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    • 22.07.2023 10:01
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    MEF Üniversitesi bölümleri 2023! MEF Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, MEF Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, MEF Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve MEF Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    MEF Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve MEF Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Hukuk (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

        MEF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 202

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11/11515,678.619

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13/13485,9927.210

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY8/8477,3733.803

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7/7468,2341.147

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA5/5454,927.341

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA4/4450,798.404

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)DİL8/8450,779.334

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY4/4442,763.108

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY62/62440,2165.433

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA21/21439,4512.391

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA13/13435,7114.192

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY11/11432,3172.641

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)SAY4/4423,9480.823

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA3/3421,1126.195

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)EA4/4408,9542.752

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY7/7406,1799.329

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY76/76392,16115.141

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY48/48377,7133.381

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA121/121371,66116.611

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42/42357,55163.070

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL47/47343,0445.022

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY65/65335,03204.680

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA76/76332,24240.414

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/19320,08295.056

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY25/25316,84246.416

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA31/31315,97315.789

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY25/25311,19261.137

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25300,55406.347

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY39/39296,81303.611

        Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA20/20291,59468.581
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        Haberler Haberler MEF Üniversitesi bölümleri 2023! MEF Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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