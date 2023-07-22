YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Kadir Has Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (KHAS) Taban Puanları 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59332,41113244
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11440,9516111
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21231,05523839
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA4374,9221725
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY23281,78201011
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7410,3635229
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY76286,46190493
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY14406,6138175
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY23232,29362291
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)SAY4356,7984293
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25247,40367374
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)SÖZ5408,832265
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ18230,06498077
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)SÖZ3395,984005
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA133312,26118474
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA24385,0015063