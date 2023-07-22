İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Kent Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Ebelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)