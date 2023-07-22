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    • 22.07.2023 13:01
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    • 22.07.2023 13:01
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    İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Kent Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Kent Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Kent Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Çocuk Gelişimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Ebelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ebelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (Burslu)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

    İşletme (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Ücretli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (Ücretli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Sosyal Hizmet (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

        İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12475,3935.359

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY10/10473,2937.020

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY68/68451,0255.679

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59/59433,3971.637

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)SÖZ3/3403,7619.568

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ4/4397,3225.060

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY6/6392,68114.538

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA7/7380,8895.435

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12/12372,04115.715

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ4/4359,5585.153

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY12/12358,03162.279

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY5/5350,64174.838

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA3/3340,04209.983

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA2/2337,93217.862

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY3/3333,06208.760

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)EA3/3333,06236.894

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY3/3332,64209.691

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY5/5326,65222.844

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA6/6326,42265.236

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY8/8321,68234.453

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (Burslu)EA4/4320,04295.254

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)EA3/3319,91295.937

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA2/2316,51312.979

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY40/40310,96261.781

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Ücretli)EA1/1310,36346.306

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ21/21290,43425.552

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA68/68276,73591.287

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA43/43270,3652.016

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY67/67269,85408.335

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ17/17261,81689.590

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)EA19/19260,33756.610

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY19/19258,21469.114

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY1/1254,86489.235

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA16/16254,63821.770

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY42/42252,62503.562

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (Ücretli)EA1/1251,52858.857

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA34/34251,37860.673

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY25/25247,14541.528

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (%50 İndirimli)EA20/20246,64919.560

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY34/34246,57545.856

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ21/21240,87922.577

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA13/13240,74996.280

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY24/24236,78626.053

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)EA17/17235,191.072.079

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)SAY1/1234,46647.579

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY1/1233,3658.799

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY16/16230,69684.855

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)EA1/1220,461.281.651

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA13/13216,631.336.597

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT7/7365,42315.661

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT12/12331,38516.229

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT12/12320,84599.127

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT11/11318,04623.401

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT12/12316,13640.585

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT12/12312,87670.515

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu)TYT7/7312,74671.767

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT6/6312,07678.009

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT6/6308,26714.655

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT5/5307,73719.971

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT9/9306,75729.752

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT6/6306,25734.863

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT3/3305,5742.518

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT1/1302,34775.617

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT12/12299,7803.913

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT10/10298,17820.623

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT42/42296,77835.879

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)TYT67/67265,461.252.071

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (%50 İndirimli)TYT67/67264,091.273.425

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT1/1257,831.375.520

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT1/1239,841.708.710

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT63/63238,021.746.660

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT38/38237,311.761.257

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)TYT31/31235,41.801.873

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT67/67234,841.813.921

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)TYT10/102331.853.739

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)TYT1/1230,971.899.090

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT34/34230,761.903.785

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT17/17230,41.911.851

        İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (%50 İndirimli)TYT67/67226,751.996.486

            İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Ücretli)TYT1/1226,661.998.466

            İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT51/51225,92.016.534

            İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT35/35224,672.046.094

            İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT34/34221,852.113.886

            İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Adalet (%50 İndirimli)TYT65/65218,52.197.032
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            Haberler Haberler İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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