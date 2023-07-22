Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.07.2023 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2023 10:01
    ABONE OL

    İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Galata Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Galata Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Galata Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Galata Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Galata Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023!

    Diş Hekimliği Fakültesi

    Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)

    Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)

    Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)

    Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 34 Aday

    Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)

    Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)

    Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)

    Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)

    Hemşirelik (Ücretli)

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)

    Hemşirelik (Tam Burslu)

    Hemşirelik (%50 Burslu)

    Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

    Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)

    Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)

    Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)

    Psikoloji (Ücretli)

    Psikoloji (Tam Burslu)

    Psikoloji (%50 Burslu)

    İletişim ve Tasarımı (Tam Burslu)

    İletişim ve Tasarımı (%50 Burslu)

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)

    Lisans SÖZ 253,299 781.772 6 Aday

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)

    Lisans SÖZ 389,183 33.783 6 Aday

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)

    Lisans SÖZ 276,154 548.209 28 Aday

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

        İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)

        İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)

        Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

        Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)

        Anestezi (Ücretli)

        Anestezi (Tam Burslu)

        Anestezi (%50 Burslu)

        Fizyoterapi (Ücretli)

        Fizyoterapi (Tam Burslu)

        Fizyoterapi (%50 Burslu)

        İlk ve Acil Yardım (Ücretli)

        İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)

        İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)

        Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)

        Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)

        Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)

        Aşçılık (Tam Burslu)

        Aşçılık (%50 Burslu)

        Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)

        Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)

        Aşçılık (Ücretli)

        Eczane Hizmetleri (Ücretli)

        İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY6/6471,3738.560

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12471,2738.645

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)SAY34/6424,9779.785

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY68/56424,7879.958

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ6/6389,1833.783

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA8/8366,12130.536

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA11/11365,39132.429

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Burslu)SÖZ5/5357,7689.684

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA5/5357,57153.730

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5/5354,3598.658

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY6/6353,7169.630

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA5/5345,44191.175

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA11/11341,45204.882

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY3/3339,13196.301

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY3/3320,81236.590

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA49/49301,57399.602

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA35/35292,81459.612

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA21/21284,95520.547

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY27/27281,87356.444

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ28/28276,15548.209

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA48/48270,34651.683

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA10/10265,41702.047

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21/21263,21725.292

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA7/7257,07793.370

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY14/14254,94488.758

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)SÖZ6/6253,3781.772

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)EA10/10252,47847.469

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)EA4/4252,15851.357

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)EA4/4250,29874.035

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY3/3246,07549.519

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY7/7239,57601.503

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ25/25238,05955.349

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY14/14236,35630.018

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY3/3224,09756.596

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ25/25211,431.244.752

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT8/8333,51500.759

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (Burslu)TYT7/7328,62536.628

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT8/8327,1548.455

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT8/8325,96557.280

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT7/7313,02669.162

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT6/6311,36684.630

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT8/8310,64691.568

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (%50 İndirimli)TYT33/33269,441.191.631

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)TYT33/33267,681.218.201

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT9/9237,591.755.556

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (%50 İndirimli)TYT33/33236,691.774.312

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT9/9234,181.828.137

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT33/33232,711.860.219

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT30/30230,91.900.504

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli)TYT31/31228,881.946.694

        İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT27/27213,732.315.557

            İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Ücretli)TYT7/7212,652.342.744

            İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)TYT8/8207,922.459.619

            İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)TYT9/9198,772.663.845

            İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Ücretli)TYT9/9197,872.681.272

            İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (Ücretli)TYT8/8196,492.707.048
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Milyonlara emeklilik rehberi
            Haberler Haberler İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Galata Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
                loading
                SON DAKİKA