Işık Üniversitesi bölümleri 2023! Işık Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Işık Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İktisat (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)