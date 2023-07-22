Iğdır Üniversitesi bölümleri 2023! Iğdır Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Son günlerde milyonlarca adayın dikkatini üniversite tercihleri çekiyor. Bu noktada birçok adayın merak ettiği konulardan birisi de Iğdır Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılında Iğdır Üniversitesi'nde yer alan bölümler ve taban puanları!