2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler, başarı sıralaması merak ediliyor. YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler, üniversiteler ve bölümler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler öğrencilerin tercihlerini yaparken önemli bir referans olacak. Öğrenciler tercih edecekleri üniversite ve bölümlerin geçmiş yıllarda hangi puan aralığında öğrenci aldığını göz önünde bulundurarak tercihlerini şekillendirecek. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte haberin detayı!
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YKS PUAN HESAPLAMA VE SIRALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.