Darbe girişiminin yıldönümünde kamu ve özel sektörde resmi tatil günü olacak mı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi 2023? 15 Temmuz Cumartesi yarım gün mü sayılıyor? Demokrasi ve Milli Birlik Günü kamu kurumları çalışıyor mu? İşte detaylar...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?
15 Temmuz bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.
15 Temmuz Destanı
15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır.