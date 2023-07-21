YKS Turizm ve Otelcilik Puanları 2023! 2 yıllık Gastronomi - Turizm İşletmeciliği bölümü taban-tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları nasıl?

ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Hemen sonrasında adayların gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi ve bölümlerin taban puanları merak konusu oldu. Okulların kontenjan bilgileri de merak edilen diğer konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları nasıl? İşte konu hakkında detaylar...
YKS TURİZM VE OTELCİLİK - GASTRONOMİ TABAN PUANLARI 2023!
Henüz 2023 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2023 taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz...
Geçen yılın puanları şöyle…
2022 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak...