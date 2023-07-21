Öğretmen olarak görev yapmak isteyen gençler üniversitede sınıf öğretmenliği gibi popüler bölümleri sorguluyor. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemleri de başlayacak. Peki, YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç 2023? Kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Coğrafya, Matematik, Tarih Öğretmenliği taban-tavan puanları 2023!
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI!
Henüz 2023 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2023 öğretmenlik taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz...
Geçen yılın puanları şöyle…
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak...
YKS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.