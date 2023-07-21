Yalova Üniversitesi bölümleri 2023! Yalova Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YÜ 2 yıllık / 4 yıllık Sözel- Sayısal- EA bölümler başarı sıralaması

YALOVA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI



Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Grafik Tasarımı

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

İç Mimarlık

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İktisat

(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça)

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)

İşletme

(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce)

(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Psikoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)