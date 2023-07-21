Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri 2023! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Van Yüzüncü yIL Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralamasına, taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.