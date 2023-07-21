İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Psikoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Spor Yöneticiliği

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)



Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tekstil Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu)

(İletişim Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)