Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Sabancı Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.