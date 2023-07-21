YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Özyeğin Üniversitesi'nce lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
(İşletme Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)SÖZ
Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Girişimcilik (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)EA
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
(İşletme Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA
Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA
Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)SAY
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)SAY
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
(İşletme Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
(İşletme Fakültesi)