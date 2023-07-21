Maltepe Üniversite bölümleri 2023! Maltepe Üniversite taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Maltepe Üniversite'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Felsefe (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gazetecilik (%25 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Gazetecilik (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Gazetecilik (Ücretli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%25 İndirimli)
(Hemşirelik Yüksekokulu)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Hemşirelik Yüksekokulu)SAY
Hemşirelik (Ücretli)
(Hemşirelik Yüksekokulu)SAY
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık (%25 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Ücretli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İşletme (%25 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İşletme (Ücretli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Mimarlık (%25 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (Ücretli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Psikoloji (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Tıp (%25 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)