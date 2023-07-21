Koç Üniversitesi bölümleri 2023! Koç Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Koç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI!
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Felsefe (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Fizik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Hemşirelik Fakültesi)SAY
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL
Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Kimya (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Matematik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
(Fen Fakültesi)SAY
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Tarih (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)