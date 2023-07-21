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    • 21.07.2023 10:02
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    • 21.07.2023 10:02
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    Koç Üniversitesi bölümleri 2023! Koç Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Koç Üniversitesitaban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Koç Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Koç Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Koç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI!

    Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

    Felsefe (İngilizce) (Burslu)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

    Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Fizik (İngilizce) (Burslu)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Hemşirelik Fakültesi)SAY

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Ücretli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Ücretli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL

    Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL

    Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL

    Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Kimya (İngilizce) (Burslu)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Matematik (İngilizce) (Burslu)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)

    (Fen Fakültesi)SAY

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

    Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

    Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

    Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Tarih (İngilizce) (Burslu)

    (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 552,2 75

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 550,07 156

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 546,2 383

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (İngilizce) (Burslu) SAY 4/4 545,64 430

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5/5 543,87 571

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 4/4 542,92 660

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 542,61 693

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 14/14 536,48 1.658

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) DİL 3/3 536,38 215

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 534,3 2.098

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 20/20 530,68 132

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (İngilizce) (Burslu) SAY 6/6 528,91 3.406

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42/42 528,76 3.455

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 19/19 526,16 200

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 24/24 522,05 286

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 516,73 436

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4/4 515,95 455

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 509,33 715

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4/4 503,68 169

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3/3 499,92 216

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (Burslu) EA 8/8 499,52 1.205

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) SÖZ 11/11 497,3 259

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 93/93 485,72 27.405

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 22/22 473,38 36.961

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12/12 472,29 37.782

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 3/3 467,75 6.211

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 92/92 453,49 53.530

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3/3 453,36 53.639

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) SAY 45/45 440,78 64.889

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 11/11 429,12 75.693

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 14/14 427,76 19.664

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 2/2 417,85 30.134

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 93/93 415,14 89.629

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 16/16 411,62 93.495

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 408,05 97.259

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 23/23 407,91 97.422

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 12/12 406,68 17.421

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 9/9 395,23 27.178

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 116/116 394,41 67.710

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 82/82 384,78 124.222

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) DİL 12/12 382,45 30.123

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 134/134 351,73 170.963

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 109/109 342,51 201.163

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 62/62 336,09 157.974

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 85/85 323,74 277.492

        Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 85/85 317,88 306.008
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        Haberler Haberler Koç Üniversitesi bölümleri 2023! Koç Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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