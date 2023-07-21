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    • Haberler
    • 21.07.2023 17:01
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    • 21.07.2023 17:01
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    Kadir Has Üniversitesi bölümleri 2023! Kadir Has Üniversitesi taban puanları kontenjanları! KHAS 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Kadir Has Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Kadir Has Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Kadir Has Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kadir Has Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Kadir Has Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İletişim Fakültesi)
    Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
    (İletişim Fakültesi)
    Hukuk (%50 İndirimli)
    (Hukuk Fakültesi)
    Hukuk (Burslu)
    (Hukuk Fakültesi)
    Hukuk (Ücretli)
    (Hukuk Fakültesi)
    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İngilizce) (Ücretli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İletişim Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)
    (İletişim Fakültesi)
    Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İletişim Fakültesi)
    Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
    (İletişim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İletişim Fakültesi)
    Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)
    (İletişim Fakültesi)
    Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (KHAS) Taban Puanları 2023

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59332,41113244

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11440,9516111

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21231,05523839

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA4374,9221725

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY23281,78201011

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7410,3635229

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY76286,46190493

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY14406,6138175

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY23232,29362291

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)SAY4356,7984293

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25247,40367374

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)SÖZ5408,832265

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ18230,06498077

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)SÖZ3395,984005

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA133312,26118474

    Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA24385,0015063

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Ücretli)EA3312,09118913

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA51239,57456956

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA9343,3357605

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY5335,72109108

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA31228,78538743

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA5371,5624382

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY15255,38273600

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY10387,9853652

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY30264,47245333

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY5370,7569878

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY20262,74250382

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY5380,5860385

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA63287,82191199

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA12385,5114797

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA5263,91297203

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25242,93399588

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)SÖZ5407,042447

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25229,81499805

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)SÖZ5402,442974

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21225,22556802

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA4347,5351530

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA38227,23547304

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA7355,0841539

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)EA31224,59559306

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)EA5354,6442083

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25241,23412387

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)SÖZ5405,672578

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)EA42246,68403868

        Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)EA8384,2215535
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        Haberler Haberler Kadir Has Üniversitesi bölümleri 2023! Kadir Has Üniversitesi taban puanları kontenjanları! KHAS 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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