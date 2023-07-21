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    • Haberler
    • 21.07.2023 14:01
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    • 21.07.2023 14:01
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    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (%25 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Eczacılık (%25 İndirimli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (Burslu)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hukuk (%25 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)EA

    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İşletme (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İşletme (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Mimarlık (%50 İndirimli)

        (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (Burslu)

        (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

        Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

        Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

        Psikoloji (%25 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Psikoloji (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Sağlık Yönetimi (Burslu)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Tıp (%25 İndirimli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (Burslu)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)

        İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023!

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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