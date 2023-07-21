İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Son günlerde milyonlarca adayın dikkatini üniversite tercihleri çekiyor. Bu noktada birçok adayın merak ettiği konulardan biri de İstanbul Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yer alan bölümler ve taban puanları!