Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.07.2023 22:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2023 22:01
    ABONE OL

    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri 2023! Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları kontenjanları! İZÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Sıralamalardaki Yeri

    Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    Arapça Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gıda Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hukuk (%25 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)EA

    İktisat (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İktisat (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İngilizce Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İslam İktisadı ve Finans (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İslami İlimler (%50 İndirimli)

    (İslami İlimler Fakültesi)SÖZ

    İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli)

    (İslami İlimler Fakültesi)SÖZ

    İslami İlimler (Arapça) (Burslu)

    (İslami İlimler Fakültesi)SÖZ

    İslami İlimler (Burslu)

    (İslami İlimler Fakültesi)SÖZ

    İşletme (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İşletme (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Mimarlık (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mimarlık (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Psikoloji (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sağlık Yönetimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Sınıf Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyal Hizmet (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Tarih (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

    Tarih (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

    Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

    Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

    Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Türkçe Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Yazılım Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

    Eğitim Fakültesi

        ZAİM ÜNİVERSİTESİ TAVAN-TABAN PUANLAR 2023!

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        PROGRAM KODU PROGRAM ADI - BURS ORANI PUAN TÜRÜ 2023- YKS KONT. 2022- BAŞARI SIRASI - EN KÜÇÜK PUAN 2022- EN BÜYÜK PUAN

        203211095 Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) - ÖSYM - %100 Burslu DİL 5 23.502 401,01213 462,89223 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 150 , 152 , 258

        203211111 Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) - ÖSYM - %50 İndirimli DİL 34 104.200 213,27215 318,78863 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 150 , 152 , 258

        203211277 İlköğretim Matematik Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu SAY 6 92.098 412,90449 428,32103 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203211279 İlköğretim Matematik Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 42 283.003 303,47565 400,11042 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203210025 İngilizce Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu DİL 7 13.614 432,60255 456,78865 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 150 , 258

        203210043 İngilizce Öğretmenliği - ÖSYM - %25 İndirimli DİL 39 - - - 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 150 , 258

        203210016 İngilizce Öğretmenliği - Ücretli DİL 8 - - - 1 , 18 , 22 , 24 , 64 , 150 , 258

        203211304 Müzik Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu TYT 4 0 - -

        203211305 Müzik Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli TYT 25 0 - -

        203210185 Okul Öncesi Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 7 15.412 409,68100 440,39319 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203210201 Okul Öncesi Öğretmenliği - ÖSYM - %25 İndirimli SÖZ 40 0 - - 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203210176 Okul Öncesi Öğretmenliği - Ücretli SÖZ 8 - - - 1 , 18 , 64 , 150 , 258

        203211129 Özel Eğitim Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 3 6.382 429,83017 459,16396 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203210006 Özel Eğitim Öğretmenliği - ÖSYM - %25 İndirimli SÖZ 22 0 - - 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        Özel Eğitim Öğretmenliği - Ücretli SÖZ 4 - - - 1 , 18 , 64 , 150 , 258

        203210228 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - ÖSYM - %100 Burslu EA 7 96.968 380,17158 404,20593 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203210237 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - ÖSYM - %50 İndirimli EA 48 0 - - 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203211235 Sınıf Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu EA 6 101.652 378,09519 450,16482 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203211244 Sınıf Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli EA 43 231.688 334,37245 371,91273 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203210449 Türkçe Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 7 28.314 394,10564 457,74158 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        203210485 Türkçe Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 47 166.017 334,06349 389,96110 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258

        Hukuk Fakültesi

        203210731 Hukuk - ÖSYM - %100 Burslu EA 23 20.949 426,30009 450,58835 18 , 21 , 64 , 162 , 258

        203210758 Hukuk - ÖSYM - %25 İndirimli EA 149 0 - - 18 , 21 , 64 , 162 , 258

        İslami İlimler Fakültesi

        203210458 İslami İlimler (%30 Arapça) - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 9 35.970 387,37679 432,19087 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 152 , 258

        203210476 İslami İlimler (%30 Arapça) - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 65 340.638 301,89237 385,58820 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 152 , 258

        203211283 İslami İlimler (Arapça) - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 3 30.666 391,88759 436,01827 1 , 14 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 258

        203211285 İslami İlimler (Arapça) - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 25 531.383 277,98579 383,43913 1 , 14 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 258

        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

        203211302 Görsel İletişim Tasarımı - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 5 45.173 380,59214 387,44505 18 , 21 , 64 , 258

        203211303 Görsel İletişim Tasarımı - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 34 675.099 263,22961 372,91260 18 , 21 , 64 , 258

        203210307 Psikoloji - ÖSYM - %100 Burslu EA 8 48.835 405,15167 429,86652 18 , 21 , 64 , 258

        203210325 Psikoloji - ÖSYM - %25 İndirimli EA 45 337.803 311,86252 385,09807 18 , 21 , 64 , 258

        203210291 Psikoloji - Ücretli EA 9 - - - 18 , 64 , 258

        203210573 Psikoloji (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 7 34.300 414,69224 438,60242 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        203210591 Psikoloji (İngilizce) - ÖSYM - %25 İndirimli EA 40 403.709 300,93774 355,26761 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        Psikoloji (İngilizce) - Ücretli EA 8 - - - 18 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        203210343 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 113.801 372,85588 406,07904 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        203210352 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 37 1.010.352 239,69144 313,21354 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        203210934 Sosyoloji (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 4 241.544 331,97178 343,95975 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203211296 Sosyoloji (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 1.086.662 234,13830 296,35465 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203211165 Tarih - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 4 8.014 424,67984 446,50448 18 , 21 , 64 , 258

        203211226 Tarih - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 30 1.099.642 225,29784 356,30440 18 , 21 , 64 , 258

        203211295 Türk Dili ve Edebiyatı - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 5 55.719 374,01102 396,66812 18 , 21 , 64 , 258

        203211312 Türk Dili ve Edebiyatı - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 34 0 - - 18 , 21 , 64 , 258

        İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

        203210864 İktisat (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 3 218.381 337,79708 346,87603 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203210882 İktisat (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 26 773.858 258,79520 318,21590 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203211289 İslam İktisadı ve Finans - ÖSYM - %100 Burslu EA 3 348.619 309,96169 458,94560 18 , 21 , 64 , 258

        203211297 İslam İktisadı ve Finans - ÖSYM - %50 İndirimli EA 22 1.177.315 227,73393 256,05615 18 , 21 , 64 , 258

        203211298 İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 3 293.616 320,36242 340,61684 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        203211290 İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 26 1.030.818 238,19303 290,71388 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        203210891 İşletme (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 194.244 344,52085 352,91842 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203210916 İşletme (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 681.410 267,39371 332,88054 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        İşletme (%30 İngilizce) - Ücretli EA 9 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203211291 Uluslararası Ticaret ve Finansman - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 234.991 333,52230 348,97498 18 , 21 , 64 , 258

        203211292 Uluslararası Ticaret ve Finansman - ÖSYM - %50 İndirimli EA 26 742.475 261,60630 332,72365 18 , 21 , 64 , 258

        Uluslararası Ticaret ve Finansman - Ücretli EA 8 - - - 18 , 64 , 258

        203211293 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 150.140 358,84300 387,96584 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        203211294 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 586.819 277,22566 326,88178 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - Ücretli EA 9 - - - 18 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

        203210149 Bilgisayar Mühendisliği - ÖSYM - %100 Burslu SAY 8 36.415 474,06837 483,24292 18 , 21 , 64 , 144 , 258

        203210167 Bilgisayar Mühendisliği - ÖSYM - %25 İndirimli SAY 45 0 - - 18 , 21 , 64 , 144 , 258

        203210131 Bilgisayar Mühendisliği - Ücretli SAY 9 0 - - 18 , 64 , 144 , 258

        203211138 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 6 77.471 427,31987 450,45668 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        203211156 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 42 283.340 303,36160 372,05693 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        203210679 Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 6 70.422 434,65816 454,36148 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        203211317 Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %25 İndirimli SAY 35 0 - - 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) - Ücretli SAY 7 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        203210113 Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 3 142.303 371,26389 399,70529 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        203211288 Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 20 0 - - 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        203211014 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - ÖSYM - %100 Burslu EA 9 152.205 358,12266 383,37351 18 , 21 , 64 , 258

        203211032 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - ÖSYM - %25 İndirimli EA 57 0 - - 18 , 21 , 64 , 258

        İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Ücretli EA 11 - - - 18 , 64 , 258

        203210264 Mimarlık - ÖSYM - %100 Burslu SAY 3 106.271 399,83258 426,45368 18 , 21 , 64 , 143 , 258

        203210273 Mimarlık - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 17 0 - - 18 , 21 , 64 , 143 , 258

        203211299 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 5 103.693 402,12403 406,70972 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203211300 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 28 444.490 262,61538 367,96684 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) - Ücretli SAY 6 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258

        203210837 Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 8 43.936 464,87660 475,86438 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        203210009 Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %25 İndirimli SAY 45 0 - - 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Ücretli SAY 9 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258

        Sağlık Bilimleri Fakültesi

        203210952 Beslenme ve Diyetetik - ÖSYM - %100 Burslu SAY 9 147.456 367,75892 404,38468 18 , 21 , 64 , 258

        203210961 Beslenme ve Diyetetik - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 54 412.396 268,99215 346,37072 18 , 21 , 64 , 258

        Beslenme ve Diyetetik - Ücretli SAY 11 - - - 18 , 64 , 258

        203210388 Hemşirelik - ÖSYM - %100 Burslu SAY 9 140.433 372,62181 394,19704 18 , 21 , 64 , 258

        203210379 Hemşirelik - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 54 292.868 300,22564 353,59614 18 , 21 , 64 , 258

        Hemşirelik - Ücretli SAY 11 - - - 18 , 64 , 258

        203211068 Sağlık Yönetimi - ÖSYM - %100 Burslu EA 4 311.432 316,81862 338,13028 18 , 21 , 64 , 258

        203211086 Sağlık Yönetimi - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 1.028.828 238,33161 308,02090 18 , 21 , 64 , 258

        203210397 Sosyal Hizmet - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 234.201 333,72018 356,59328 18 , 21 , 64 , 258

        203210413 Sosyal Hizmet - ÖSYM - %50 İndirimli EA 34 1.053.932 236,50389 296,91649 18 , 21 , 64 , 258

        Spor Bilimleri Fakültesi

        203211286 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu TYT 6 0 - -

        203211301 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli TYT 37 0 - -
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Trendyol Sanat
        Haberler Haberler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri 2023! Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları kontenjanları! İZÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
            loading
            SON DAKİKA