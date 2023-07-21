İstanbul Okan Üniversitesi bölümleri 2023! Okan Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Okan Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Okan Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Okan Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.