Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. 2023 YKS üniversite sıralaması ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Sıralamalardaki Yeri
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%25 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Eczacılık (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Ücretli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Odyoloji (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Odyoloji (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Tıp (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT30210,921287715
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT5306,90322403
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT34198,231480244
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT6287,51438735
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İndirimli)TYT38210,971286930
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT7331,99217446
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)SAY55224,04381300
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY10361,3879451
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%25 İndirimli)SAY81374,2766406
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY14451,0311536
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (%25 İndirimli)SAY46349,5092499
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Burslu)SAY11411,4434389
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Ücretli)SAY13347,2295139
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT20204,381386088
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT5299,92359918
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)TYT20DolmadıDolmadı
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT5274,10543807
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY16298,32166678