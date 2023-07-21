Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri 2023! Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları!

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...