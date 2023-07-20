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    • 20.07.2023 09:17
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    YKS tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi, kırılır mı 2023? 2022 TYT-AYT puanı 2023 te geçerli mi? Tıp sıralamaları düşer mi 2023?

    YKS tercihlerinin beklenmesinin ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Öğrenciler bazı araştırmalara başladı. Peki, YKS tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2023? 2022 TYT-AYT puanı 2023 te geçerli mi? Tıp sıralamaları düşer mi 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2023?

    YKS tercih gündeminin hemen ardından öğrenciler bazı konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? YKS OBP hesaplama 2023 nasıl yapılır?" soruları sık sık araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavına dair merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!

    TERCİH YAPTIM AMA YERLEŞEMEDİM, OKUL PUANIM DÜŞER Mİ?

    Tercih ettiğiniz bölümlerden herhangi birine yerleşemezseniz okul puanınız düşmez. Ancak tercihlerinizden herhangi birine yerleşirseniz, okula kayıt yaptırmasanız dahi puanınız düşer.

    Tercih yaptıktan sonra herhangi bir bölüme yerlşemediğinizde, ek tercihlerde OBP okul puanınız düşmeyeceği gibi sonraki yıllarda sınava girdiğinizde de OBP puanınızda herhangi bir düşüş gerçeleşmez.

    OBP / OKUL PUANININ DÜŞTÜĞÜ DURUMLAR

    Açık öğretim ya da normal örgün öğretim ile sınavı kazanıp tercihlerinizde de kazandıysanız gitmediğiniz durumlarda okul puanınız kesilir

    Tercih ettiğiniz okulu kazandınız ve yetenek sınavlarına geçerek kayıt hakkı kazandınız ama gitmediniz; bu durumda puan kaybı yaşarsınız.

    Program fark etmeksizin 2 ya da 4 yıllık eğitim veren bir okul kazandığınız takdirde puan kesintisi yaşarsınız.

        YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

        2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

        2022 TYT puanım 200'ün üzerinde, 2023 YKS'de puanımı kullanabilir miyim?

        Hayır. 2022 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2023 YKS'de bu puanlarını kullanamayacaklar.

        Tıp sıralamaları düşer mi 2023?

        Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi....
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