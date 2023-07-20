TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları



Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)

(Fen Fakültesi)

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)

(Fen Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

İktisat (Almanca)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Almanca)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme (Almanca)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Almanca)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kültür ve İletişim Bilimleri

(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Kültür ve İletişim Bilimleri

(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)

(Fen Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)

(Fen Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (Almanca)

(Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)

(Fen Fakültesi)

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)

(Fen Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)