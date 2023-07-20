Piri Reis Üniversitesi bölümleri 2023! Piri Reis Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik Fakültesi)