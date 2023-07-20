MUHARREM ORUCU NE ZAMAN VE NASIL TUTULUR?

Muharrem orucu, Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen Muharrem ayının 10. günü tutulan bir oruçtur. Aşure günü olarak da bilinen 10 Muharrem günü oruç tutmak Peygamberimizin sünnetidir. Resul-i Ekrem Efendimiz, Ramazan'dan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu söylemiştir.

Peygamberimiz, Müslüman âlemine Muharrem ayının 9. ve 10. veya 10 ve 11. günlerinde oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Çünkü Yahudileri taklit etme anlamına gelebilir ve bu nedenle mekruh sayılmış; Peygamber Efendimiz müminlere 10. günün orucunu, önceki ya da sonraki gün oruç tutarak bağlamalarını tavsiye etmiştir.