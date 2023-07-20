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    • Haberler
    • 20.07.2023 14:21
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    • 20.07.2023 14:21
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    2023 Aşure günü ne zaman, Muharrem'in kaçıncı günü? Muharrem ayının 10. günü hangi gün, ne zamana denk geliyor?

    Bu önemli ayda ibadetlerini yerine getiren müslümanların sıklıkla araştırdığı, "Muharrem ayının onuncu günü ne zaman 2023? Aşure günü kaç gün sürer? sorularının yanıtları haberimizde.

    takvim.com.tr
    Muharrem ayının 10. günü hangi gün 2023?

    Peygamber Efendimiz "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurmuştur. Bu ayda tutulan orucun önemine değinen sevgili Peygamberimiz Muharem ayının 9-10 ve ya 10-11. günlerinde oruç tutmayı önermiştir. Peki, Muharrem ayının 10. günü hangi gün, ne zamana denk geliyor? 2023 Aşure günü ne zaman, Muharrem'in kaçıncı günü? İşte detaylar...

    MUHARREM AYI AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? 10. GÜN NE ZAMAN?

    Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

    MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

    MUHARREM AYI ORUCU TUTMANIN HÜKMÜ

    "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

        Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)?

        Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

        Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

        Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).
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        Haberler Haberler 2023 Aşure günü ne zaman, Muharrem'in kaçıncı günü? Muharrem ayının 10. günü hangi gün, ne zamana denk geliyor?
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