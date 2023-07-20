Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.07.2023 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 14:01
    ABONE OL

    Maltepe Üniversite bölümleri 2023! Maltepe Üniversite taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Maltepe Üniversite'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Maltepe Üniversite bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Maltepe Üniversite'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Felsefe (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Gazetecilik (%25 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Gazetecilik (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Gazetecilik (Ücretli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%25 İndirimli)

    (Hemşirelik Yüksekokulu)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Hemşirelik Yüksekokulu)SAY

    Hemşirelik (Ücretli)

    (Hemşirelik Yüksekokulu)SAY

    Hukuk (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Ücretli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İç Mimarlık (%25 İndirimli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (Burslu)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (Ücretli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İşletme (%25 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İşletme (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İşletme (Ücretli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Mimarlık (%25 İndirimli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Mimarlık (Burslu)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Mimarlık (Ücretli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Psikoloji (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyal Hizmet (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyal Hizmet (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyal Hizmet (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Tıp (%25 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (Ücretli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (Ücretli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

        MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İng) (Burslu)SAY511,99010.462

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY507,84012.730

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY491,57023.186

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY479,81031.902

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY471,36038.566

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İng) (Ücretli)SAY459,82048.149

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%25 İnd)SAY459,52048.398

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İng) (%25 İnd)SAY459,03048.825

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY457,88049.781

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY452,60054.344

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İng) (Burslu)DİL434,49013.134

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA428,16019.321

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ422,9208.669

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ416,51011.498

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İng) (Burslu)EA415,16033.670

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İng) (Burslu)SAY413,32091.680

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ408,36016.267

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY407,50097.852

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)SAY407,13098.267

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA406,07047.330

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ399,59023.023

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng) (Burslu)SÖZ396,16026.210

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY382,800126.667

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ381,97043.141

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY372,600140.464

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İnd)EA372,080115.618

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ372,06059.284

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Ücretli)EA369,850121.045

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng) (Burslu)EA368,910123.370

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY368,320146.618

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ366,51069.811

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA364,860133.835

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY361,100157.412

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY355,640166.272

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY351,060174.131

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İnd)SÖZ350,120110.536

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY346,360182.474

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)EA345,700190.355

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA345,600190.643

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu)SAY343,350188.135

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Burslu)EA342,140202.417

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY333,450207.974

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Burslu)EA333,310235.809

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ332,700171.606

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İnd)SAY327,380221.257

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA327,360260.950

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY325,730224.906

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İng) (%25 İnd)SAY323,880229.261

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (%25 İnd)SAY320,270237.920

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)SAY314,940251.146

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY310,810262.158

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ309,160293.209

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İnd)SÖZ308,430297.759

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY308,420268.833

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İng) (%25 İnd)EA304,140383.271

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY300,820291.032

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY299,620294.709

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY297,970299.876

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA293,070457.669

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İnd)EA279,470566.845

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İng) (%25 İnd)DİL277,54072.330

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İnd)SAY265,850427.821

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA264,550711.107

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İşletme (%25 İnd)EA261,400744.771

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İng) (Ücretli)EA256,430800.686

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng) (%25 İnd)EA255,660809.620

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (%25 İnd)SAY252,470504.606

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%25 İnd)SAY251,460511.263

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İnd)EA238,6201.024.723

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Ücretli)EA238,5401.025.917

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İng) (Ücretli)DİL237,26091.828

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY236,940624.648

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İnd)SÖZ236,160977.049

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İnd)EA234,1901.085.881

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Ücretli)SAY228,310709.616

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)SÖZ225,8301.093.819

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng) (Ücretli)EA225,4601.209.759

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (%25 İnd)EA223,3001.241.057

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)EA222,8701.247.438

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İnd)SÖZ213,7901.221.667

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)EA213,7201.377.628

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli)SAY206,990971.566

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (%25 İnd)SÖZ200,5201.341.622

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)SÖZ198,8601.354.471

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İnd)SÖZ195,2701.380.653

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng) (%25 İnd)SÖZ194,7601.384.135

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng) (Ücretli)SÖZ194,3701.386.697

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%25 İnd)SÖZ193,7401.390.917

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Ücretli)EA190,4501.656.376

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Ücretli)SÖZ183,6301.446.175

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Ücretli)EA179,7001.733.679

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (%25 İnd)EA179,2901.735.691

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)SÖZ165,3301.489.655

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)SÖZ164,7201.490.143

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY–—

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Ücretli)SAY–—

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (%25 İnd)SAY–—

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İng) (Ücretli)SAY–—

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)SAY–—

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İnd)EA–—

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)EA–—

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uçak Teknolojisi (Burslu)TYT396,570198.080

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT391,690213.307

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)TYT339,670458.223

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT337,160475.256

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT333,160503.244

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT331,260517.036

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Moda Tasarımı (Burslu)TYT327,440545.794

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (Burslu)TYT326,470553.279

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT323,990573.156

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu)TYT322,750583.239

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu)TYT313,620663.651

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)TYT312,230676.502

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT309,930698.302

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)TYT308,150715.747

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu)TYT303,940758.800

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)TYT298,700814.762

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uçak Teknolojisi (%25 İnd)TYT295,420851.156

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İnd)TYT282,1001.014.191

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İnd)TYT244,3401.619.659

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uçak Teknolojisi (Ücretli)TYT243,4001.637.950

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT241,0301.684.674

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İnd)TYT238,4701.737.048

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT232,5401.863.792

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Moda Tasarımı (%25 İnd)TYT229,8401.924.481

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT222,8802.089.031

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İnd)TYT221,8902.112.961

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Adalet (%25 İnd)TYT221,3602.125.885

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd)TYT220,8202.139.060

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (%25 İnd)TYT216,6102.243.683

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Moda Tasarımı (Ücretli)TYT208,4302.447.217

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İnd)TYT206,1802.501.527

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İnd)TYT205,8402.509.485

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İnd)TYT203,8502.555.765

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%25 İnd)TYT202,9502.575.739

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İnd)TYT201,1002.616.045

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)TYT198,0402.677.949

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Adalet (Ücretli)TYT197,1502.695.143

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İnd)TYT195,2202.729.310

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (Ücretli)TYT193,4102.757.967

        Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İnd)TYT178,9202.887.616
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Haberler Maltepe Üniversite bölümleri 2023! Maltepe Üniversite taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
            loading
            SON DAKİKA