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    • 20.07.2023 10:01
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    • 20.07.2023 10:01
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    İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Ekonomi (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Havacılık Yönetimi (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

    İşletme (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Mimarlık (Burslu)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Psikoloji (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Tarih (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Tarih (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (Burslu)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

        Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

        Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

        İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 (ESKİ ADIYLA: AYVANSARAY ÜNİV)

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 25 262,88 249938

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 5 366,58 74109

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) SAY 51 221,24 383613

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 9 284,09 195810

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (%50 İndirimli) EA 51 209,68 582147

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Burslu) EA 9 228,57 540009

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 — —

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 6 246,01 408510

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 50 234,93 461926

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 9 335,76 40761

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ 33 217,47 552031

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ 6 310,31 86646

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) SÖZ 30 226,19 522009

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 301,70 108948

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 51 217,61 575659

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Burslu) EA 9 259,98 318947

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) EA 43 234,25 499631

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA 7 297,39 159300

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 51 245,15 62600

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL 9 368,44 21592

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) EA 51 226,24 552247

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) EA 9 232,06 516424

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 214,17 578961

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 9 248,34 392327

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Burslu) SAY 20 267,21 237430

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (%50 İndirimli) EA 34 256,93 336922

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Burslu) EA 6 313,98 114376

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 46 238,97 461774

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 8 311,32 120858

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ 35 217,49 552003

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ 6 312,99 80437

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24 229,18 536301

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 4 268,61 272896

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 25 223,13 536573

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Burslu) SÖZ 5 304,95 99997

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) EA 51 206,64 584325

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) EA 9 239,44 457995

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 220,88 570316

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 9 255,63 344872

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 51 255,23 274117

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Burslu) SAY 9 364,67 76047

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 38 227,02 517431

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 7 304,34 101621

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) EA 60 205,16 585278

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) EA 10 286,42 196330

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 219,91 572201

        İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA 9 290,20 182711
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        Haberler Haberler İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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