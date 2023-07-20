İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Ekonomi (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Mimarlık (Burslu)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Psikoloji (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Tarih (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Tarih (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA