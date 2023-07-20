İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.