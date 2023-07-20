İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Galata Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY6/6471,3738.560
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12471,2738.645
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)SAY34/6424,9779.785
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY68/56424,7879.958
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ6/6389,1833.783
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA8/8366,12130.536
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA11/11365,39132.429
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Burslu)SÖZ5/5357,7689.684
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA5/5357,57153.730
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5/5354,3598.658
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY6/6353,7169.630
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA5/5345,44191.175
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA11/11341,45204.882
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY3/3339,13196.301
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY3/3320,81236.590
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA49/49301,57399.602
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA35/35292,81459.612
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA21/21284,95520.547
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY27/27281,87356.444
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ28/28276,15548.209
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA48/48270,34651.683
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA10/10265,41702.047
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21/21263,21725.292
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA7/7257,07793.370
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY14/14254,94488.758
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)SÖZ6/6253,3781.772
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)EA10/10252,47847.469
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)EA4/4252,15851.357
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)EA4/4250,29874.035
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY3/3246,07549.519
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY7/7239,57601.503
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ25/25238,05955.349
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY14/14236,35630.018
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY3/3224,09756.596
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ25/25211,431.244.752
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT8/8333,51500.759
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (Burslu)TYT7/7328,62536.628
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT8/8327,1548.455