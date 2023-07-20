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    • Haberler
    • 20.07.2023 13:31
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    • 20.07.2023 13:31
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    Işık Üniversitesi bölümleri 2023! Işık Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Işık Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Işık Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Işık Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstriyel Tasarım (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstriyel Tasarım (Ücretli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İktisat (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Mimarlık (%50 İndirimli)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (Burslu)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (Ücretli)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Psikoloji (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (Ücretli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

        Sinema ve Televizyon (Burslu)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

        Sinema ve Televizyon (Ücretli)

        (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

        IŞIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklanıyınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler Işık Üniversitesi bölümleri 2023! Işık Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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