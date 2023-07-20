Öğretmen olarak görev yapmak isteyen gençler üniversitede sınıf öğretmenliği gibi popüler bölümleri sorguluyor. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemleri de başlayacak. İşte detaylar...
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE SIRALAMASI 2023
Henüz 2023 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2023 öğretmenlik taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
2023 İLAHİYAT VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ 2022 SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak...