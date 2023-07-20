Hicri Yılbaşı önemi nedir Diyanet? HİCRİ YILBAŞI TARİHİ 2023! Muharrem ayında ne oldu?

İslami açıdan büyük önem taşıyan Muharrem ayı için araştırmalar hızlandı. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayında ne oldu? İşte detaylar...
HİCRÎ TAKVİME NE DEMEK?
Hicrî takvim, adından da anlaşılacağı üzere Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'den Medine'ye yaptığı yolculuğuna yani hicret olayına dayanır ve bu vakıayı başlangıç kabul eder. Hicret olayı, İslam devletinin güçlü temeller üzerinde bina edilmesi ve yüce dinimizin sınır ötesine taşınması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla İslam tarihinde yaşanmış bu denli önemli olay milat kabul edilmiş, Müslümanların bütün uygulamaları bu hadisenin yaşandığı tarihe göre düzenlenmiştir.
HİCRÎ TAKVİM KAÇ AYDAN İBARETTİR?
Arapçada ay kelimesinin karşılığı "kamer" olduğu ve hicrî takvim de ayın hareketleri esas alınarak düzenlendiği için diğer adı da kamerî takvimdir. Bir sene miladî takvimdeki gibi 12 aydan ibarettir. Ancak bir hicrî yıl, 354-355 günden ibaret olduğu için güneş hareketlerine bağlı olan miladî seneye göre daha kısadır.