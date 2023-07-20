Hicri yılbaşı ne zaman, ayın kaçında? Hicri Takvim başlangıcı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayı başladı mı?

HİCRÎ TAKVİM KAÇ AYDAN İBARETTİR?

Arapçada ay kelimesinin karşılığı "kamer" olduğu ve hicrî takvim de ayın hareketleri esas alınarak düzenlendiği için diğer adı da kamerî takvimdir.

Bir sene miladî takvimdeki gibi 12 aydan ibarettir. Ancak bir hicrî yıl, 354-355 günden ibaret olduğu için güneş hareketlerine bağlı olan miladî seneye göre daha kısadır.