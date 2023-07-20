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    • Haberler
    • 20.07.2023 22:01
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    • 20.07.2023 22:01
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    Doğuş Üniversitesi bölümleri 2023! Doğuş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Doğuş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Doğuş Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Doğuş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Sıralamalardaki Yeri

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Endüstriyel Tasarım (Burslu)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY

    Hukuk (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

        Hukuk (Burslu)

        (Hukuk Fakültesi)EA

        İç Mimarlık (%50 İndirimli)

        (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

        İç Mimarlık (Burslu)

        (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

        İktisat (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İktisat (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İktisat (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İletişim Bilimleri (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        İletişim Bilimleri (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

        İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

        İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        İnşaat Mühendisliği (Burslu)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        İşletme (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İşletme (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İşletme (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Makine Mühendisliği (Burslu)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Mimarlık (%50 İndirimli)

        (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

        Mimarlık (Burslu)

        (Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

        Psikoloji (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Psikoloji (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Psikoloji (Ücretli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Sosyoloji (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Sosyoloji (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (Burslu)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        DOĞUŞ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023!

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
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        Haberler Haberler Doğuş Üniversitesi bölümleri 2023! Doğuş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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