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    • 20.07.2023 10:02
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    • 20.07.2023 10:02
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    15 Temmuz resmi tatil mi 2023? 15 Temmuz Cumartesi yarım gün mü sayılıyor? Demokrasi ve Milli Birlik Günü kamu kurumları çalışıyor mu?

    "15 Temmuz resmi tatil mi" sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Demokrasi ve Birlik Günü ilan edilen bu gün de anma törenleri düzenleniyor. Bu sebeple "2023 yılında 15 Temmuz hangi güne geliyor? 15 Temmuz yarım gün mü?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    15 Temmuz resmi tatil mi 2023?

    Darbe girişiminin yıldönümünde kamu ve özel sektörde resmi tatil günü olacak mı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi 2023? 15 Temmuz Cumartesi yarım gün mü sayılıyor? Demokrasi ve Milli Birlik Günü kamu kurumları çalışıyor mu? İşte detaylar...

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

    15 Temmuz bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

    15 Temmuz Destanı

    15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır.

        Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu kapsamda sadece 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 binin üzerinde, yurt dışında ise 700'ün üzerinde faaliyet düzenlenmiştir.



        İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programlarının yurt içi ve yurt dışı koordinasyonunu yürütmektedir. Milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı; her yıl panellerden çeşitli dillerde hazırlanan kitaplara, dijital gösterim merkezlerinden konserler ile kısa film ve senaryo yarışmalarına, tematik videolardan mapping ve drone gösterilerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler yürütmektedir.
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