YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar... ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI Bilgisayar Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik Fakültesi) Biyoloji (Fen Fakültesi) Biyomedikal Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Denizcilik Fakültesi) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) (Denizcilik Fakültesi) Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi) Eczacılık (Eczacılık Fakültesi) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik Fakültesi) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Ereğli Eğitim Fakültesi) Finans ve Bankacılık (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) Fizik (Fen Fakültesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Geomatik Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İletişim Fakültesi) Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) İktisat (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İktisat (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İlahiyat (İlahiyat Fakültesi) İlahiyat (İÖ) (İlahiyat Fakültesi) İlahiyat (M.T.O.K.) (İlahiyat Fakültesi) İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (İlahiyat Fakültesi) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ereğli Eğitim Fakültesi) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) İnşaat Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Kimya (Fen Fakültesi) Maden Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Makine Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Maliye (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Maliye (İÖ) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Matematik (Fen Fakültesi) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Fen Fakültesi) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ereğli Eğitim Fakültesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ereğli Eğitim Fakültesi) Psikoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Psikoloji (İÖ) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ereğli Eğitim Fakültesi) Sınıf Öğretmenliği (Ereğli Eğitim Fakültesi) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ereğli Eğitim Fakültesi) Sosyal Hizmet (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Sosyoloji (İÖ) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Tarih (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Tarih (İÖ) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Tıp (Tıp Fakültesi) Turizm İşletmeciliği (Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi) Turizm Rehberliği (Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Türkçe Öğretmenliği (Ereğli Eğitim Fakültesi) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023 Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi; TYT İLE ALAN BÖLÜMLER Açık Deniz Sondaj Teknolojisi TYT 30/31 398,93 191.010 Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi TYT 30/31 388,36 224.216 Anestezi TYT 70/72 339,46 459.582 İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,94 504.879 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 320,05 605.934 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 311,27 685.522 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 309,94 698.231 Ameliyathane Hizmetleri TYT 75/77 308,85 708.920 Odyometri TYT 75/77 300,62 794.070 Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 297,71 825.618 Eczane Hizmetleri TYT 70/72 297,5 827.894 Podoloji TYT 50/52 296,67 836.968 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 295,67 848.367 Optisyenlik TYT 75/77 287,11 950.068 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70/72 285,36 972.068 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 282,55 1.008.281 Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 282,18 1.013.104 Çocuk Gelişimi TYT 70/72 281,95 1.016.108 Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 280,91 1.029.947 Adalet TYT 90/93 277,43 1.077.102 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 270,67 1.173.259 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 269,4 1.192.198 Grafik Tasarımı TYT 60/62 268,26 1.209.348 Aşçılık TYT 70/72 267,99 1.213.505 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 100/103 267,76 1.217.024 Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 265,49 1.251.684 Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 264,22 1.271.461 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 260,85 1.325.550 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 60/62 260,82 1.325.897 Elektrik TYT 50/52 254,9 1.425.596 Madencilik Teknolojisi TYT 40/41 253,44 1.451.070 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 90/93 252,36 1.470.176 Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 251,97 1.476.988 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 251,92 1.478.060 Harita ve Kadastro TYT 60/62 250,1 1.510.883 Makine TYT 50/52 248,11 1.547.605 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 247,24 1.563.830 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 246,09 1.586.029 Yaşlı Bakımı TYT 75/77 246,04 1.587.026 Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 244,91 1.608.713 Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 244,1 1.624.323 Metalurji TYT 20/21 239,69 1.711.789 Kimya Teknolojisi TYT 40/41 239,68 1.712.193 Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 238,39 1.738.831 Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 238,34 1.739.729 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 238,13 1.744.303 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 237,94 1.748.454 Gıda Teknolojisi TYT 40/41 237,29 1.761.592 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 70/72 236,32 1.782.198 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 234,75 1.815.751 İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 234,14 1.829.053 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 234,1 1.829.773 Lojistik TYT 60/62 234,08 1.830.302 İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 233,04 1.852.892 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 232,83 1.857.517 Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 232,69 1.860.565 Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 232,16 1.872.356 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65/67 231,86 1.878.975 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 231,24 1.892.959 Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 231,08 1.896.427 Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 230,78 1.903.170 Sosyal Güvenlik TYT 50/52 230,77 1.903.561 İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 230,53 1.909.027 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 229,07 1.942.299 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 227,48 1.979.291 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 90/93 227,33 1.982.796 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 226,42 2.004.321 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 226,32 2.006.771 İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.134 İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 223,42 2.075.778 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,44 2.123.866 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 220,97 2.135.533 Lojistik (İÖ) TYT 30/31 220,63 2.143.805 Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 220,31 2.151.913 Yapı Denetimi TYT 25/26 219,88 2.162.755 Yerel Yönetimler TYT 20/21 218,44 2.198.499 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 35/36 218,11 2.206.451 Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 55/57 217,66 2.217.763 İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 213,51 2.321.065 Yapı Ressamlığı TYT 30/31 212,07 2.357.284 İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 211,37 2.374.883 Posta Hizmetleri TYT 50/52 210,48 2.396.816 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 86/89 207,12 2.479.186 EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ Psikoloji EA 90/93 362,5 140.123 Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,18 143.625 Psikoloji (İÖ) EA 80/82 353,02 167.155 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 348,56 180.952 Sosyal Hizmet EA 40/41 295,07 443.617 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 80/82 261,6 742.574 Sosyoloji EA 50/52 259,08 770.617 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 251,57 858.141 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 251,25 862.249 İşletme EA 40/41 245,62 932.402 Maliye EA 70/72 239,33 1.015.126 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) EA 60/62 238,12 1.031.832 İktisat (İngilizce) EA 40/41 237,77 1.036.604 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 232,75 1.105.902 İktisat EA 50/52 232,39 1.110.956 Turizm İşletmeciliği EA 25/26 231,16 1.128.441 Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 229,64 1.149.962 Finans ve Bankacılık EA 60/62 225,19 1.213.680 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 218,37 1.311.718 Maliye (İÖ) EA 40/41 215,36 1.354.593 SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER Tıp SAY 170/175 488,85 25.100 Diş Hekimliği SAY 100/103 469,74 39.886 Eczacılık SAY 90/93 451,93 54.915 Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 400,38 105.686 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,1 121.296 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 372,08 141.160 Maden Mühendisliği SAY 15/1 346,2 182.780 Hemşirelik SAY 150/154 340,52 193.504 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 321,93 233.882 Biyomedikal Mühendisliği SAY 30/2 318,43 242.424 İnşaat Mühendisliği SAY 30/3 300,1 293.209 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/15 299,62 294.687 Makine Mühendisliği SAY 90/35 298,33 298.767 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/55 297,97 299.885 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 296,53 304.521 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 280,65 361.274 Matematik SAY 40/41 277,7 373.360 Kimya SAY 25/26 276,71 377.474 Biyoloji SAY 20/21 265,93 427.446 Geomatik Mühendisliği SAY 10/— – — Fizik SAY 20/21 251,52 510.875 SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,09 20.894 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,83 30.721 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,55 48.242 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 348,83 114.322 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 299,64 356.482 İlahiyat SÖZ 117/120 288,38 442.204 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 281,17 502.792 Tarih SÖZ 60/62 271,49 592.669 İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,36 837.166 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 245,03 875.001 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 244,53 880.670 İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 230,7 1.038.860 Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 216,16 1.197.741 YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 365,49 36.346 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 60/62 349,01 42.669 Turizm Rehberliği DİL 40/41 294,03 65.071