ÖSYM, genellikle sonuçların açıklanacağı tarihi ve saatini önceden duyurur ve adayların bu bilgileri takip etmelerini sağlar. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular bölümünü düzenli olarak kontrol ederek sonuçların açıklanacağı tarih, saat ve süre hakkında güncel bilgilere ulaşabilir. Sonuçların açıklanması için geçen süre, sınavın yapıldığı yılın koşullarına ve ÖSYM'nin değerlendirme sürecine bağlı olarak değişebilir. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? Geçen sene YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı? Üniversite sınav sonuçları hangi günlerde açıklandı? İşte detaylar...