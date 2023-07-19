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    • 19.07.2023 07:15
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    • 19.07.2023 07:15
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    YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? Geçen sene YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı? Üniversite sınav sonuçları hangi günlerde açıklandı?

    ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının tüm oturumları tamamlandıktan sonra, adayların dikkatleri ÖSYM'nin resmi internet sayfasına çevrildi. Sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali, adayları geçen yılın YKS sonuçlarının açıklanma sürecini merak etmeye sevk etti. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? Geçen sene YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı? Üniversite sınav sonuçları hangi günlerde açıklandı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023?

    ÖSYM, genellikle sonuçların açıklanacağı tarihi ve saatini önceden duyurur ve adayların bu bilgileri takip etmelerini sağlar. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular bölümünü düzenli olarak kontrol ederek sonuçların açıklanacağı tarih, saat ve süre hakkında güncel bilgilere ulaşabilir. Sonuçların açıklanması için geçen süre, sınavın yapıldığı yılın koşullarına ve ÖSYM'nin değerlendirme sürecine bağlı olarak değişebilir. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? Geçen sene YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı? Üniversite sınav sonuçları hangi günlerde açıklandı? İşte detaylar...

    ÖSYM sonuçları saat kaçta açıklar?

    YKS oturumları bu sene 17-18 Haziran tarihlerinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları bu sene 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

    2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?

    2022 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu.

    Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 15 Ağustos 2022'de erişime açtı.

        2023 YKS TAKVİMİ

        YKS sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 20 Temmuz 2022YKS sonuçları açıklanma tarihi: 18 Temmuz 2022

        YKS tercihlerinin alınması: 27 Temmuz-05 AğustosYKS tercih sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 15 Ağustos 2022

        YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi: 15 Ağustos 2022

        2023 YKS SONUÇLARI İÇİN 20 TEMMUZ TARİHİ VERİLDİ

        Bu yıl ise ÖSYM'nin akademik takviminde YKS sonuçları için 20 Temmuz 2023 tarihi verildi. YKS tercih tarihi ise paylaşılmadı.

        YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
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