ÖSYM, genellikle sonuçların açıklanacağı tarihi ve saatini önceden duyurur ve adayların bu bilgileri takip etmelerini sağlar. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular bölümünü düzenli olarak kontrol ederek sonuçların açıklanacağı tarih, saat ve süre hakkında güncel bilgilere ulaşabilir. Sonuçların açıklanması için geçen süre, sınavın yapıldığı yılın koşullarına ve ÖSYM'nin değerlendirme sürecine bağlı olarak değişebilir. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? Geçen sene YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı? Üniversite sınav sonuçları hangi günlerde açıklandı? İşte detaylar...
ÖSYM sonuçları saat kaçta açıklar?
YKS oturumları bu sene 17-18 Haziran tarihlerinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları bu sene 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2022 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu.
Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 15 Ağustos 2022'de erişime açtı.