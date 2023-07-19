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    • Haberler
    • 19.07.2023 09:44
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    • 19.07.2023 09:44
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    YKS SIRALAMA HESAPLAMA 2023! YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? ÖSYM Üniversite bölümleri sıralaması...

    17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınav, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) olmak üzere iki oturum ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumuyla gerçekleşmişti. YKS sınav sonuçları, adayların merakla beklediği yerleştirme puanlarına ek olarak, ortaöğretim başarı notları ile birlikte hesaplanacak. Bu puanlar, adayların üniversite tercih dönemine ışık tutacak ve önemli bir rol oynayacak. YKS puan ve sıralama hesaplaması ile ilgili detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    YKS SIRALAMA HESAPLAMA 2023!

    ÖSYM, sınav sonuçlarının değerlendirme sürecini tamamlayarak adayların puanlarını ve sıralamalarını açıklamaya hazırlanıyor. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler. Öte yandan sıralama hesaplama işlemi merak edildi. Peki, YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

    YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.



    Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

    Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

    TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

    A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

    AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.



        A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

        Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.



        Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

        Aday Başvuru Formunun "25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU" bilgi alanında;

        "1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım." seçeneğini işaretleyen adaylar; TYT'de Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler YKS SIRALAMA HESAPLAMA 2023! YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? ÖSYM Üniversite bölümleri sıralaması...
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