YKS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yarın üniversite sınav sonuçları açıklanıyor mu?

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı.



Buna göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Öte yandan yaşanacak yoğunluktan ötürü YKS sonuçları bugün itibarıyla da erişime açılabilir. Fakat konuyla ilgili böyle bir açıklama henüz yapılmadı.