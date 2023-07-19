Heyecanlı bekleyişin devam ettiği günlerde, yüz binlerce öğrenci güzel bir üniversite hayali ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını merakla bekliyor. Uzun süren hazırlık dönemlerinin ardından, sınavlara giren öğrenciler ÖSYM'nin resmi takvimine sık sık göz atarak sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki, YKS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yarın üniversite sınav sonuçları açıklanıyor mu? İşte detaylar...
2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı.
Buna göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.
Öte yandan yaşanacak yoğunluktan ötürü YKS sonuçları bugün itibarıyla da erişime açılabilir. Fakat konuyla ilgili böyle bir açıklama henüz yapılmadı.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.